Роскомнадзор не тратил 20 миллиардов рублей на разработку системы блокировки Telegram

При этом глава ведомства Александр Жаров подтвердил, что они продолжают совершенствовать систему блокировок.

Роскомнадзор не обращался в Минфин с просьбой выделить какие-либо суммы, заявил в интервью ТАСС глава ведомства. Тем самым Александр Жаров опроверг информацию «Русской службы Би-Би-Си», которая на минувшей неделе сообщила, что Роскомнадзор в следующем году планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с Telegram. По данным издания, на это потребуется около 20 миллиардов рублей. Жаров же заявил, что они совершенствуют систему блокировок, но говорить о каком-то готовом решении пока рано.

Кроме того, глава Роскомнадзора высказался и поводу возможности отключения Рунета от глобальной сети. По оценке Жарова, такой перспективы сейчас нет. Ранее соответствующий документ, разаботанный группой депутатов и сенаторов, поступил на рассмотрение Госдумы.

Среди прочего Жаров заявил, что идентифицировать пользователей в мессенджерах должны операторы связи. Роскомнадзор будет проверять именно операторов на исполнение соответствующих договоров.