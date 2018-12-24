Роскомнадзор не тратил 20 миллиардов рублей на разработку системы блокировки Telegram
При этом глава ведомства Александр Жаров подтвердил, что они продолжают совершенствовать систему блокировок.
Роскомнадзор не обращался в Минфин с просьбой выделить какие-либо суммы, заявил в интервью ТАСС глава ведомства. Тем самым Александр Жаров опроверг информацию «Русской службы Би-Би-Си», которая на минувшей неделе сообщила, что Роскомнадзор в следующем году планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с Telegram. По данным издания, на это потребуется около 20 миллиардов рублей. Жаров же заявил, что они совершенствуют систему блокировок, но говорить о каком-то готовом решении пока рано.
Кроме того, глава Роскомнадзора высказался и поводу возможности отключения Рунета от глобальной сети. По оценке Жарова, такой перспективы сейчас нет. Ранее соответствующий документ, разаботанный группой депутатов и сенаторов, поступил на рассмотрение Госдумы.
Среди прочего Жаров заявил, что идентифицировать пользователей в мессенджерах должны операторы связи. Роскомнадзор будет проверять именно операторов на исполнение соответствующих договоров.
Комментарии4
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krestianin_067rus Михаил Никитин 24 декабря 2018 | 08:09
И зря! Хорошие бабки могли отресть... :))) клондайк отдыхает!
mobile_actor 24 декабря 2018 | 08:09
Системы блокировки, разумеется, нет. Но распил, похоже, идет вовсю.
anemon 24 декабря 2018 | 08:13
А куда же вы их дели?
sasass 24 декабря 2018 | 08:36
Разве все это не идиотизм , на развитию надо тратить , а идиоты тратят на разрушение ....