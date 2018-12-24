День траура объявлен сегодня в Пермском крае
В результате пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске погибли 9 рабочих. ЧП произошло в субботу, только накануне спасатели ликвидировали все очаги возгорания. Из шахты подняли на поверхность тела погибших. В рамках расследования причин пожара задержаны четыре сотрудника предприятия-подрядчика «Уралкалия». По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание было вызвано строительными работами.
Комментарии5
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anemon 24 декабря 2018 | 08:10
А эта мадам в погонах какое отношение к трауру имеет?
roma_stolnyy 24 декабря 2018 | 08:31
Она скорбит.
yralez 24 декабря 2018 | 08:38
anemon: С языка сорвали.
Вид у хари довольно довольный.
sasass 24 декабря 2018 | 08:27
Скупой платит дважды - можно было бы на технику безопасности надо было немного потратиться и теперешних больших трат избежали бы...
vanhalen 24 декабря 2018 | 08:34
таки мадам в погонах шахту крышевала?