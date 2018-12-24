День траура объявлен сегодня в Пермском крае

В результате пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске погибли 9 рабочих. ЧП произошло в субботу, только накануне спасатели ликвидировали все очаги возгорания. Из шахты подняли на поверхность тела погибших. В рамках расследования причин пожара задержаны четыре сотрудника предприятия-подрядчика «Уралкалия». По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание было вызвано строительными работами.