Митинг против реконструкции мусорного полигона прошел в Тамбовской области

Жители опасаются, что на свалку, расположенную у поселка Дмитриевка, будут свозить до 60% от всего мусора области. В Тамбовской сетевой компании, которая владеет полигоном, считают, что протест подогревают конкуренты. Как пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на организаторов протеста, акция собрала более 3 тыс. человек. По данным полиции, участников было около пятисот. Участники митинга требовали закрыть и провести рекультивацию полигона, а также отправить в отставку главу района.