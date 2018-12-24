Экспертизой учебников в России займется ответственная государственная организация
По словам министра просвещения Ольги Васильевой, пока что обсуждаются критерии процедуры. Она подчеркнула в интервью «Российской газете», что будет отменена прежняя система, когда издательства сами заказывают, сами готовят, оплачивают экспертизу и сами же «заходят» в школы. Ранее министерство сократило почти на треть базовую часть федерального перечня учебников.
Комментарии7
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plidurok Андрей Филимонов 24 декабря 2018 | 07:48
Организация, ответственная перед кем? Перед Брянскими чиновниками, например?
archibald_dandy_esquire 24 декабря 2018 | 08:09
plidurok: " Организация, ответственная перед кем? Перед Брянскими чиновниками, например? "
организация ответственная перед бр.Ротенбергами и сыном бр.Ротенбергов, которые подмяли под себя издание учебников
chapter_2 24 декабря 2018 | 08:22
Цензурой учебников в России займется ответственная государственная организация...
zloy_sok 24 декабря 2018 | 07:50
Раньше она, видать, была без ответственаня.....
rash 24 декабря 2018 | 07:54
Серьёзный вопрос - что хуже для Образования- издатель или Васильева?
naina_stavrulevna 24 декабря 2018 | 08:00
"И расцветут науки и искуства под присмотром околоточных надзерателей."
unprejudiced 24 декабря 2018 | 08:24
Как ученый и эксперт полагаю что из учебников истории надо убрать любые упоминания про ГУЛАГ, потому что уже прошло достаточно много времени, да и факт вообще его наличия крайне спорный. И можно например указать что Западная Украина с Германией в 1941 году напали на СССР, а голодром заключался в том что украинские террористы разжигали амбары с зерном, что подтверждается рассекреченными архивами