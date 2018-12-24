Протесты из-за роста цен на хлеб вновь вспыхнули в Судане

По некоторым данным, накануне они охватили несколько городов, в том числе столицу страны – Хартум. Сотни людей перекрыли одну из центральных улиц города и скандировали антиправительственные лозунги, полиция применила слезоточивый газ, передает агентство Reuters. Выступления не стихают в этом африканском государстве со среды. Они стали ответом на решение правительства в три раза повысить цены на хлеб. В столкновениях с полицией в разных городах погибли не менее восьми человек.