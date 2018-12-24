Уголовное дело грозит бывшему репортеру немецкого издания Del Spiegel
Уголовное дело грозит бывшему репортеру немецкого издания Del Spiegel, который писал статьи на основе выдуманной информации. Клаас Релотиус под видом пожертвований для героев публикаций собирал деньги с читателей, рассказали в самом еженедельнике. Какую сумму журналист успел собрать – пока неизвестно. Руководство издания намерено передать всю собранную информацию в прокуратуру. Представители редакции подчеркивают, что не знали о кампании Релотиуса по сбору средств.
Комментарии2
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chapter_2 24 декабря 2018 | 07:39
А этому парню уголовное дело не грозит. Он - из правящей номенклатуры, её "щит и меч".
Савеловский районный суд Москвы отказал бывшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Игорю Степанову в иске к директору ФСБ России Александру Бортникову и «Российской газете».
А.Бортников в интервью этой газете заявил, что массовые расстрелы во время Большого террора 1937 г. были «перегибами на местах».
И.Степанов с этим не согласен и доказывал обратное на примере своей семьи. По меньшей мере 20 его родных были репрессированы.
А.Бортников - сталинист из непосредственного окружения В.Путина.
permsky_valenok 24 декабря 2018 | 07:55
Прикооольно... Но как же так, граждане? Неужели и там, на благословенном западе, есть жулики?