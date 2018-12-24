Уголовное дело грозит бывшему репортеру немецкого издания Del Spiegel, который писал статьи на основе выдуманной информации. Клаас Релотиус под видом пожертвований для героев публикаций собирал деньги с читателей, рассказали в самом еженедельнике. Какую сумму журналист успел собрать – пока неизвестно. Руководство издания намерено передать всю собранную информацию в прокуратуру. Представители редакции подчеркивают, что не знали о кампании Релотиуса по сбору средств.