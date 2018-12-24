Арбитражный суд Москвы сегодня начнёт рассмотрение иска Роскосмоса к частной космической компании Даурия

Госкорпорация требует почти 300 миллионов рублей.

Конфликт возник из-за двух малых спутников МКА, которые поставила Даурия. Полтора года назад они после запуска с Байконура ракеты Союз не вышли на связь. Госкорпорация потребовала от частной космической компании вернуть деньги, выплаченные по контракту. Угрожая в противном случае судом. Но в компании заявили, что спутники могли выйти из строя из-за разгонного блока Фрегат, который должен были вывести их на орбиту. Примечательно, что Фрегат выводил больше 70ти спутников. Но только малые аппараты Даурии не вышли на связь. У этой компании как отмечает РБК и раньше случались проблемы. Так после запуска в 14м году трёх космических аппаратов связь с двумя из них прерывалась, происходила незапланированная перезагрузка бортовых компьютеров. Позднее работу спутников смогли стабилизировать, их продали американской компании Aquila Space. Общая сумма сделки составила 6 миллионов долларов.



Роскосмос обещал подать судебный иск против Даурии еще полгода назад.