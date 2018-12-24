Американская компания Space X сумела с пятой попытки запустить свою ракету-носитель Falcon 9
Накануне она стартовала с космодрома в штате Флорида. Этот запуск стал 21-м у предприятия Илона Маска в нынешнем году. Ракета доставила на орбиту спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III Военно-воздушных сил США. Старт планировался еще неделю назад. Однако его отменили из-за нештатных показаний датчиков. Затем пуск переносили еще три раза из-за неблагоприятных погодных условий.
Комментарии7
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glebbalbesov 24 декабря 2018 | 07:33
Лучше перебдеть...
luger_max_otto 24 декабря 2018 | 07:55
Ну, у Маска на этом этапе ситуация вполне типичная- зато аварийность в этом году нулевая.
tvitov66 24 декабря 2018 | 08:15
luger_max_otto: Не пройдет и 10 лет, как Virgin Galactic отработает супердешевый запуск спутников с самолета, а наша скрепоносная супердержава все еще будет запускать на орбиту королевскими Р-7 ...
aleksart52 24 декабря 2018 | 07:39
Так перенос запуска из за погодных условий,по моему,не попытка....заголовочек с желтизной
kir_pich_101 24 декабря 2018 | 07:45
И попов с кадилами не видно, и летает все...
Странно...
Как без скреп?
permsky_valenok 24 декабря 2018 | 07:58
kir_pich_101: и один хрен. с пятой попытки летает только. Видимо, скрепы невидимым ярмом давят.
a_and_ts Александр Симо 24 декабря 2018 | 08:07
Т.е один Маск запустил в 1.5 раза больше чем вся Россия.