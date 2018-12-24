Калмыкия лидирует в списке российских регионов по уровню кредитной нагрузки на жителей
По данным агентства РИА Новости, самыми закредитованными регионами также признаны Адыгея, Чувашия, Курганская область и Республика Тыва. Меньше всего должны банкам по кредитам жители Крыма, Севастополя, Ингушетии, Дагестана и Чечни. По данным Центробанка объем кредитов населения на балансах финансовых организаций по состоянию на 1 ноября почти 14,5 триллиона рублей, это на 22% больше, чем годом ранее. Регулятор пока не может остановить рост потребительских займов и опасается повторения кризиса на рынке, пишет газета «Ведомости». В этой связи Банк России с 1 апреля ужесточит требования к банкам по таким ссудам.
Комментарии2
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yralez 24 декабря 2018 | 07:28
Дефолт населения.......раньше просто водкой спаивали.
Ныне деньгами повязали и водка дешевая.
С колен встали.
ostapba 24 декабря 2018 | 07:43
Буряты уже насытились?
Прямо на танках рвались погашать кредиты..
Угасили бурятов значит..
Теперь они с Кобзоном спят..
Курганнннытееемммные.
P.S.курган..это в переводе с бурятского сопка.
Даже..