Владимир Путин поручил миграционную политику управлению по обеспечению конституционных прав граждан

Накануне он реорганизовал эту структуру президентской администрации. Полномочия управления существенно расширились: теперь оно будет определять приоритеты и координировать работу по реализации новой Концепции миграционной политики до 2025 года, пишет газета «КоммерсантЪ». Все это, по словам источников издания, говорит о том, что тема миграции у президента «в приоритете» и вскоре появятся новые инициативы, призванные стимулировать переселение соотечественников в Россию.