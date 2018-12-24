Владимир Путин поручил миграционную политику управлению по обеспечению конституционных прав граждан
Накануне он реорганизовал эту структуру президентской администрации. Полномочия управления существенно расширились: теперь оно будет определять приоритеты и координировать работу по реализации новой Концепции миграционной политики до 2025 года, пишет газета «КоммерсантЪ». Все это, по словам источников издания, говорит о том, что тема миграции у президента «в приоритете» и вскоре появятся новые инициативы, призванные стимулировать переселение соотечественников в Россию.
Комментарии2
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plidurok Андрей Филимонов 24 декабря 2018 | 07:41
Мы. между прочим, помним, сколько было у человека, выдающего себя за президента, инициатив и знаем, чем все они закончились. Так и здесь: на границе можно вешать плакат с надписью для въезжающих: "Тамбовский чиновник ждет тебя!"
cromwel 24 декабря 2018 | 07:48
Чушь. Зачем путину нужны новые соотечественники?. Нынешним то жрать нечего и работы нет. Политиканство все это. За то чурок натощили и они уровень зарплат сбили и позанимали рабочие места.