Второй за неделю аэропорт Великобритании был вынужден приостанавливать работу

В международном аэропорту Бирмингема возникла проблема с управлением воздушным движением. Спустя несколько часов неполадки устранили, передает агентство ТАСС. В среду лондонский аэропорт Гатвик прекратил работу в связи с появлением двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. В четверг аэропорт не работал вообще. Ранним утром в пятницу полеты из Гатвика возобновились в ограниченном режиме. Но вечером администрация закрыла летное поле из-за сообщения о новом появлении дрона. Были задержаны двое подозреваемых, позже их отпустили.