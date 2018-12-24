Второй за неделю аэропорт Великобритании был вынужден приостанавливать работу
В международном аэропорту Бирмингема возникла проблема с управлением воздушным движением. Спустя несколько часов неполадки устранили, передает агентство ТАСС. В среду лондонский аэропорт Гатвик прекратил работу в связи с появлением двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. В четверг аэропорт не работал вообще. Ранним утром в пятницу полеты из Гатвика возобновились в ограниченном режиме. Но вечером администрация закрыла летное поле из-за сообщения о новом появлении дрона. Были задержаны двое подозреваемых, позже их отпустили.
Комментарии1
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skull100 24 декабря 2018 | 07:34
все у этих бритов не славо богу не ногой в этот рассадник афро-арабского терроризма!