Дорожный конфликт со стрельбой произошел на северо-западе Москвы

Полиция разыскивает злоумышленника, который скрылся на автомобиле ВАЗ-2104. В городе введен план «Перехват», рассказал источник агентства «Москва» в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Свободы. Стреляли предположительно из травматического пистолета. Информации о пострадавших пока нет.