Дорожный конфликт со стрельбой произошел на северо-западе Москвы
Полиция разыскивает злоумышленника, который скрылся на автомобиле ВАЗ-2104. В городе введен план «Перехват», рассказал источник агентства «Москва» в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Свободы. Стреляли предположительно из травматического пистолета. Информации о пострадавших пока нет.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
permsky_valenok 24 декабря 2018 | 07:21
скрылся на автомобиле 2104... У милиционеров машины хуже? Или деньги на их содержание зря выделяются?
igorrrpadlowitchs 24 декабря 2018 | 07:26
permsky_valenok: ну разве нормальный и адекватный человек может ездить на на ВАЗ 2104?
mumaras 24 декабря 2018 | 07:29
Вообще то в этой новости многое странно... Как 2104 смогла завестись, потом ехать, а в конце концов скрыться???
permsky_valenok 24 декабря 2018 | 08:09
igorrrpadlowitchs: Может. У жучки много достоинств Правда, скорость и простота управления в перечень достоинств не входят.
poster6996 24 декабря 2018 | 07:50
permsky_valenok: Они ещё своих жён и детей по садикам и работам не развезли. Вот личные дела закончат и тогда...
mumaras 24 декабря 2018 | 07:27
Судя по всему в сторону финской границы пошёл..