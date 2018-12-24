Полиция Калининграда проверит на полиграфе бывшего студента по делу об облитом краской памятнике Канту

По словам самого подозреваемого, Николая Серюкова, он стал фигурантом после того, как покрасил комнату в общежитии. Его краска, как утверждают следователи, на 100% совпадает с той, что обнаружили на монументе. В его комнате прошел обыск, молодой человек пока находится в статусе свидетеля. По его словам, проверка должна пройти сегодня, Серюков настаивает на невиновности. Памятник Канту, расположенный рядом с Балтийским университетом, облили краской в ночь на 27 ноября.