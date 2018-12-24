Международные инвесторы вывели из российских фондов в этом году рекордный за последние пять лет объем средств

Суммарный отток превысил $1 млрд. и стал одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран, пишет газета «КоммерсантЪ». В то же время, за счет высокого спроса от внутренних инвесторов российские фондовые индексы оказались среди лучших. Поведение инвесторов на российском рынке эксперты объясняют геополитическим фоном вокруг страны. И, в частности, новые санкции США.