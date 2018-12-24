Британский аэропорт Гатвик объявил о награде за сведения о причастных к пуску дронов над летным полем

Авиапредприятие готово предложить до 50 тысяч фунтов, говорят в полиции. Из-за этого ЧП работа воздушной гавани была парализована более чем на сутки. Ранее сообщалось о задержании двух подозреваемых. Однако накануне стало известно, что их освободили. В аэропорту также нашли поврежденный беспилотник, говорят в правоохранительных органах.