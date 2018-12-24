Британский аэропорт Гатвик объявил о награде за сведения о причастных к пуску дронов над летным полем
Авиапредприятие готово предложить до 50 тысяч фунтов, говорят в полиции. Из-за этого ЧП работа воздушной гавани была парализована более чем на сутки. Ранее сообщалось о задержании двух подозреваемых. Однако накануне стало известно, что их освободили. В аэропорту также нашли поврежденный беспилотник, говорят в правоохранительных органах.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vladimir1_57 24 декабря 2018 | 07:07
Боширов он же Чепига и Петров он же Мишкин ... гоните бабки!!