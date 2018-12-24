Петербургский аэропорт Пулково, скорее всего, получит имя Фёдора Достоевского
Второй круг голосования по выбору имён для воздушных ворот закончился накануне.
Официально победителей конкурса объявят в ближайшие дни. Но уже сейчас понятно, что аэропорт Пулково получит, скорее всего, имя писателя Фёдора Достоевского. За него отдали почти 70 тысяч голосов. На втором месте — князь Александр Невский. Третья строчка за композитором Дмитрием Шостаковичем. Это был второй тур голосования. В первый раз победил Петр первый. Но его имя получит аэропорт в Воронеже. В связи с этим объявили второй этап голосования. Впрочем, его итоги носят рекомендательный характер. Окончательное решение о переименовании аэропортов примет президент Владимир Путин. Отмечу, что в Петербургском парламенте попросили сохранить аэропорту Пулково его историческое название.
Один из инициаторов проекта — митрополит Тихон Шевкунов, который известен как духовник Владимира Путина.
Комментарии2
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cromwel 24 декабря 2018 | 06:47
Идиоты.
disdai 24 декабря 2018 | 06:54
Ах, у дураков-то жизнь — позавидует любой:
Хочешь — спать ложись, а хочешь — песни пой!