Массовые демонстрации прошли в ливанской столице

Их участники выступили против роста цен и ухудшения социальных условий. Акции переросли в столкновения с силами безопасности, передает агентство ТАСС. Полицейские формирования и армейские патрули пресекали погромы в некоторых районах Бейрута. Тысячи демонстрантов собрались у правительственного дворца. Многие надели желтые жилеты по примеру протестующих в Париже. Акции протеста в Ливане проходят на фоне политического кризиса вокруг формирования нового коалиционного правительства.