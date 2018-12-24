Неизвестный на автомобиле протаранил стену церкви в городе Колумбус, штат Огайо
Как передает агентство АР, пострадали шестеро человек. Инцидент произошел во время воскресной службы, на которую собралось около ста прихожан. По словам местного священника, скопление народа было обусловлено интересом к выступлению хора по случаю наступающего Рождества.
Комментарии1
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permsky_valenok 24 декабря 2018 | 06:38
Мне только одно непонятно: как Чепига везде успевает?