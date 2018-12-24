Часть российских рыбопромышленников рискуют не получить разрешения на вылов к началу следующего года
Это связано с задержкой выхода приказа Росрыболовства о распределении квот, пишет газета «КоммерсантЪ». Ситуация может обернуться простоем судов, необходимостью корректировать график добычи рыбы и общими убытками для всего флота в размере 150 млн. руб., предупреждают участники рынка. Как отмечает издание, впервые за десять лет подготовка приказа о квотах затянулось до последней декады декабря. В Росрыболовстве уверяют, что выход приказа запланирован на сегодня.
Комментарии1
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vova6_let 24 декабря 2018 | 06:28
Не будет рыбы-будем есть "макарошки", на них квоты уже установлены: "жрите без ограничений, жрите что дают !".. Жаль только наших депутатов и чиновников, у них, без икры, крабов и пр. возможны голодные обмороки.