Часть российских рыбопромышленников рискуют не получить разрешения на вылов к началу следующего года

Это связано с задержкой выхода приказа Росрыболовства о распределении квот, пишет газета «КоммерсантЪ». Ситуация может обернуться простоем судов, необходимостью корректировать график добычи рыбы и общими убытками для всего флота в размере 150 млн. руб., предупреждают участники рынка. Как отмечает издание, впервые за десять лет подготовка приказа о квотах затянулось до последней декады декабря. В Росрыболовстве уверяют, что выход приказа запланирован на сегодня.