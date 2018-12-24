Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня жалобу на решение по иску президента Федерации бобслея России Александра Зубкова
Его отмены добивается Олимпийский комитет России.
В ноябре первая инстанция Мосгорсуда частично удовлетворила иск спортсмена и признала недействительным решение Спортивного арбитражного суда. Таким образом, Зубкова восстановили в статусе олимпийского чемпиона на территории России. Представители ОКР заметили, что это нарушает условия Конвенции о признании иностранных арбитражных решений. И может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Токио через полтора года.
Комментарии1
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alexey65 24 декабря 2018 | 06:43
Незадача вышла!
Отнять у химика медаль, значит признать правоту ВАДА.
Не отнимать - останемся без Олимпиад на неопределенное время.
Опять-таки! Что с рекламой делать, где этот герой-бобслеист тележку с бабкой возле супермаркета катает?
В рекламе написано, что он олимпийский чемпион.