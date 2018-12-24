Последнего известного участника восстания в Варшавском гетто Симху Ротема похоронят сегодня под Иерусалимом
Его жизнь целиком была посвящена противостоянию гонениям на евреев, рассказал «Эху Москвы» историк и журналист Владимир Мак.
Симха Ротем умер в Израиле на 95-м году жизни. Он ушел в иной мир в субботу, как и подобает настоящему праведнику, отметил Владимир Мак.
Комментарии2
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bvc1955 24 декабря 2018 | 06:48
В комментарии на интернет-портале IsraIove я писал, что Симха Ротем был соратником другого, спасшегося таким же образом, посредством туннелей, участника восстания в Варшавском гетто, — одного из руководителей повстанцев, Марека Эдельмана (1919-2009). Мне довелось рецензировать книгу Марека Эдельмана «И была любовь в гетто». Рецензия под названием «Мгновенья счастья в аду» была опубликована в №3 журнала «Лехаим» за 2011-й. А лидер повтанцев, Мордехай Анелевич (1919-1943), вместе со своей возлюбленной, покончил с собой на исходе продолжавшегося около месяца восстания, когда оно было уже фактически подавлено, 08.05.1943. Всем героям, вечная память! И, как говорим мы, евреи: «Пусть души их пребывают в Ган-Эдене!». Владимир Бурсановский.
bvc1955 24 декабря 2018 | 07:06
Именем Мордехая Анелевича названы улицы в нескольких городах Израиля. Очевидно, такой же шаг должен быть предпринят для увековечения памяти Симхи Ротема, который с 1946-го жил на Святой Земле — Эрец Исраэль.