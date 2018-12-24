Последнего известного участника восстания в Варшавском гетто Симху Ротема похоронят сегодня под Иерусалимом

Его жизнь целиком была посвящена противостоянию гонениям на евреев, рассказал «Эху Москвы» историк и журналист Владимир Мак.

Симха Ротем умер в Израиле на 95-м году жизни. Он ушел в иной мир в субботу, как и подобает настоящему праведнику, отметил Владимир Мак.