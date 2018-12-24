Организация, которая отправила в Турцию детей из Клинцов, поддержала брянских чиновников в этом скандале
В фонде имени Андрея Карлова пояснили, дети ездили не на лечение и даже не на отдых. Это был общественно-политический проект. В интервью изданию «Брянские новости» руководитель организации, вдова убитого в Анкаре посла России Марина Карлова сказала, что отбирали членов «Юнармии», победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, и добровольцев. Тем временем руководство Брянской области намерено проверить чиновников администрации города Клинцы, сказал радиостанции «Говорит Москва» губернатор Александр Богомаз.
Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает на своей должности, добавил Богомаз.
Комментарии5
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cromwel 24 декабря 2018 | 06:29
рука руку моет. Хотелось бы узнать откуда у этой организации деньги. Уж не из бюджета ли?
permsky_valenok 24 декабря 2018 | 06:35
cromwel: мне казалось, что в одном из сообщений звучало, что это международная организация. А, оказывается, международного в ней ни на воробьиный скок.
klukvik 24 декабря 2018 | 06:44
фонд деньги клянчит типа для больных и бедных, а тратит, как оказалось, на богатых и здоровых
ai65_qi60 24 декабря 2018 | 06:46
Как говорят: "Муж и жена одна сатана". В связи с этим, у меня убийство Карлова в Турции не вызывает сожаления. И ещё, что вызывает отвращение: оказывается, что победители олимпиад, юные спортсмены, у которых уже есть достижения и добровольцы, желающие съездить в Турцию - дети ТОЛЬКО чиновников.
alexey65 24 декабря 2018 | 06:47
Так уж вышло, что победители олимпиад, юнармейцы, отличники учебы и добровольцы в этом городе оказались исключительно у ментов и чиновников городской администрации.
Кстати! А что это за добровольцы такие?
Это те, кто добровольно согласился поехать на отдых в Турцию, как глава города и его дочь?