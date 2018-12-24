Организация, которая отправила в Турцию детей из Клинцов, поддержала брянских чиновников в этом скандале

В фонде имени Андрея Карлова пояснили, дети ездили не на лечение и даже не на отдых. Это был общественно-политический проект. В интервью изданию «Брянские новости» руководитель организации, вдова убитого в Анкаре посла России Марина Карлова сказала, что отбирали членов «Юнармии», победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, и добровольцев. Тем временем руководство Брянской области намерено проверить чиновников администрации города Клинцы, сказал радиостанции «Говорит Москва» губернатор Александр Богомаз.

Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает на своей должности, добавил Богомаз.