Приостановка работы американского правительства может продлиться до начала следующего года

Федеральные служащие получат зарплату, полагающуюся за период до 28 декабря, но проблемы могут возникнуть позднее, предупредил в интервью телеканалу Fox News директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни.

Администрации президента не удастся договориться о бюджете с демократами, пояснял ранее лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл.

Чтобы завершить так называемый shut down, Сенат должен принять законопроект о временном финансировании правительства. Демократы выступают против документа, так как он содержит пункт о затратах на строительство стены на границе с Мексикой.