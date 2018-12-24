Москвичей просят воздержаться от запуска петард и фейерверков на природных территориях или вблизи них
Иначе такие действия можно расценивать как умышленное причинение беспокойства животному миру, сказали агентству РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Для запуска новогодних фейерверков в городе организуют почти четыре десятка специально оборудованных площадок. Там будут действовать усиленные меры противопожарной безопасности.
Комментарии1
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yralez 24 декабря 2018 | 05:17
Особенно возле Кремля