Приостановка работы американского правительства может продлиться до начала следующего года

Федеральные служащие получат зарплату, полагающуюся за период до 28 декабря, но проблемы могут возникнуть позднее, предупредил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни. В интервью телеканалу Fox News он напомнил, что камнем преткновения остается вопрос финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Демократы отказывается выделять деньги. Из-за отсутствия необходимого количества голосов американские законодатели до сих пор не приняли бюджет на 2019 финансовый год.