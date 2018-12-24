Американская компания Space X сумела с пятой попытки запустить свою ракету-носитель Falcon 9
Накануне она стартовала с космодрома в штате Флорида. Этот запуск стал 21-м у предприятия Илона Маска в нынешнем году. Ракета доставила на орбиту спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III Военно-воздушных сил США. Старт планировался еще неделю назад. Однако его отменили из-за нештатных показаний датчиков. Затем пуск переносили еще три раза из-за неблагоприятных погодных условий.
Комментарии1
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realtor_igor 24 декабря 2018 | 03:58
Рогожкин плачет. У него то все с первого раза валится )))