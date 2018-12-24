Калмыкия лидирует в списке российских регионов по уровню кредитной нагрузки на жителей
По данным агентства РИА Новости, самыми закредитованными регионами также признаны Адыгея, Чувашия, Курганская область и Республика Тыва. Меньше всего должны банкам по кредитам жители Крыма, Севастополя, Ингушетии, Дагестана и Чечни. По данным Центробанка объем кредитов населения на балансах финансовых организаций по состоянию на 1 ноября почти 14,5 триллиона рублей, это на 22% больше, чем годом ранее. Регулятор пока не может остановить рост потребительских займов и опасается повторения кризиса на рынке, пишет газета «Ведомости». В этой связи Банк России с 1 апреля ужесточит требования к банкам по таким ссудам.
Комментарии3
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salut__521 24 декабря 2018 | 03:26
//Регулятор пока не может остановить рост потребительских займов и опасается повторения кризиса на рынке, //
Меня лично больше беспокоит стабилизация кризиса на рынке калмыцких сортиров с дырками на обоср...й степи...
realtor_igor 24 декабря 2018 | 03:55
Никакого роста нет - все в рамках реальной инфляции, даже ниже.
clandestino 24 декабря 2018 | 04:00
Может быть калмыкам, выдавая кредиты, забыли сказать, что деньги нужно отдавать взад? А крымчане не берут кредиты потому что не дают?