Владимир Путин поручил миграционную политику управлению по обеспечению конституционных прав граждан
Накануне он реорганизовал эту структуру президентской администрации. Полномочия управления существенно расширились: теперь оно будет определять приоритеты и координировать работу по реализации новой Концепции миграционной политики до 2025 года, пишет газета «КоммерсантЪ». Все это, по словам источников издания, говорит о том, что тема миграции у президента «в приоритете» и вскоре появятся новые инициативы, призванные стимулировать переселение соотечественников в Россию.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
salut__521 24 декабря 2018 | 03:21
//по обеспечению конституционных прав граждан//
Каких-каких прав?!.. Аа, понятно - российских, богомате...эээ... гарантоматерных...
pmasel 24 декабря 2018 | 03:29
Предпочтения отдают мужчинам 18-25 лет. Будут исполнять обязанности пушечного мяса гаранта конституции.
turrinn 24 декабря 2018 | 03:24
местным работы нет.
а этот, всё переселяет...
realtor_igor 24 декабря 2018 | 03:53
Все говно, да к нашему берегу...
j_partizan 24 декабря 2018 | 03:55
Мы уже поняли кто, по мнению Власти, наши соотечественники.
Полагаю, что необходимо больше уделять внимания условиям жизни граждан, нежели замещать их соотечественниками.