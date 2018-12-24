Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал указ о выводе американских войск из Сирии
Как сказал телеканалу CNN источник в Пентагоне, в документе перечислены сроки и порядок проведения необходимых мероприятий. Президент США Дональд Трамп еще на прошлой неделе объявил о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористами в этой республике одержана. По словам американских официальных лиц, операция займет от 60 до 100 дней. В Белом доме накануне подчеркнули, что президент не изменит решения даже после того, как глава военного ведомства объявил об отставке.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
begly_ 24 декабря 2018 | 03:35
Уважение Трампу за сохраненные жизни нашим военным. Мексиканскую границу пусть зорчее от нелегалов и наркоты охраняют.
realtor_igor 24 декабря 2018 | 03:51
Кушай рашка, не обляпайся