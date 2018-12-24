Организация, которая отправила в Турцию детей из Клинцов, поддержала брянских чиновников в этом скандале
В фонде имени Андрея Карлова пояснили, что дети ездили не на лечение и даже не на отдых. Это был общественно-политический проект. В интервью изданию «Брянские новости» руководитель организации, вдова убитого в Анкаре посла России Марина Карлова сказала, что отбирали членов «Юнармии», победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, и добровольцев. Они участвовали в торжествах по случаю открытия в городе Демре улицы имени убитого посла. Тяжелобольных детей было решено не брать, чтобы не подвергать их риску, добавила Карлова. Скандал вокруг поездки, которая произошла полгода назад, разгорелся на днях. Местное издание «Клинцы.Инфо» писало, что у большинства детей, отобранных для поездки, родители работают в городской администрации или в местных правоохранительных органах. Власти области пообещали провести проверку.
Комментарии1
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privod 24 декабря 2018 | 02:15
Естественно поддержали, без ведома этой организации чинуши своих детей бы не отправили, там все замазаны. Нет у людей не совести, не морали. Самое показательное в этой ситуации что им даже не стыдно.