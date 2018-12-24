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02:04, 24 декабря 2018

Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня жалобу на решение по иску президента Федерации бобслея России Александра Зубкова

Его отмены добивается Олимпийский комитет России.
В ноябре первая инстанция Мосгорсуда частично удовлетворила иск спортсмена и признала недействительным решение Спортивного арбитражного суда. Таким образом, Зубкова восстановили в статусе олимпийского чемпиона на территории России. Представители ОКР заметили, что это нарушает условия Конвенции о признании иностранных арбитражных решений. И может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Токио через год с небольшим.

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