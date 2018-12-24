В США уже 1 января сменится министр обороны

Этот пост временно займет первый замглавы Пентагона Патрик Шанахан. Ранее стало известно, что нынешний глава военного ведомства Джеймс Мэттис подал в отставку. В своем письме президенту Дональду Трампу он объяснил решение расхождением взглядов с главой Белого дома. Патрик Шанахан работал в компании Boeing, где курировал программу противоракетной обороны. Пост первого заместителя министра обороны он занимает с начала 2017 года.