В США уже 1 января сменится министр обороны
Этот пост временно займет первый замглавы Пентагона Патрик Шанахан. Ранее стало известно, что нынешний глава военного ведомства Джеймс Мэттис подал в отставку. В своем письме президенту Дональду Трампу он объяснил решение расхождением взглядов с главой Белого дома. Патрик Шанахан работал в компании Boeing, где курировал программу противоракетной обороны. Пост первого заместителя министра обороны он занимает с начала 2017 года.
Комментарии2
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tetriz 24 декабря 2018 | 01:36
Пошли подвижки в Пентагоне.
Доблестные выпускники Вест-Пойнта грызут друг -другу глотки за освободившиеся кресла... Все рады и при деле. Трамп - гений! ^^
kunst54 24 декабря 2018 | 01:37
Их нравы. А в России он не сменится еще лет 100.