Уголовное дело грозит бывшему репортеру немецкого издания Del Spiegel, который писал на основе выдуманной информации
Клаас Релотиус под видом пожертвований для героев публикаций собирал деньги с читателей, рассказали в самом еженедельнике. Какую сумму журналист успел собрать – пока неизвестно. Руководство издания намерено передать всю собранную информацию в прокуратуру. Представители редакции подчеркивают, что не знали о кампании Релотиуса по сбору средств. Ранее его коллега Хуан Морено выяснил, что немецкий журналист использовал вымышленную историю при подготовке статьи о ситуации на границе США и Мексики. Позже были обнаружены фальсификации и в других его материалах.
Комментарии3
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jacknichols 24 декабря 2018 | 01:39
Der Spiegel.
Артикля Del в немецком языке нет.
satttana_perrrrkele 24 декабря 2018 | 01:45
jacknichols: "новостников" для ЭМ, похоже, набирают сугубо в бывших средне-азиатских республиках (Таджикистон, Узбекистон). Главный критерий, при отборе: если не смог сдать экзамен на знание русского языка - Голубев и Осин будут рады тебе!
fresh_breeze 24 декабря 2018 | 01:57
"который писал на основе выдуманной информации"
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Ну, вот и ладушки.
Теперь очередь за другим (он также из тех краёв), который тоже много чего "нарыл" про допинг в российском спорте.
Ох уж мне эти потомки братьев Гримм...