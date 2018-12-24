Экспертизой учебников в России займется ответственная государственная организация

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, пока что обсуждаются критерии процедуры. Она подчеркнула в интервью «Российской газете», что будет отменена прежняя система, когда издательства сами заказывают, сами готовят, оплачивают экспертизу и сами же «заходят» в школы. Ранее министерство сократило почти на треть базовую часть федерального перечня учебников.