Экспертизой учебников в России займется ответственная государственная организация
По словам министра просвещения Ольги Васильевой, пока что обсуждаются критерии процедуры. Она подчеркнула в интервью «Российской газете», что будет отменена прежняя система, когда издательства сами заказывают, сами готовят, оплачивают экспертизу и сами же «заходят» в школы. Ранее министерство сократило почти на треть базовую часть федерального перечня учебников.
Комментарии3
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ft18 24 декабря 2018 | 01:17
Что же, Ротенбергов учебнички теперь перестали училку пения устраивать?
Ну пральна ваще-то, больше чинушной сволочи нужно людям на шею посадить, больше!!
andreyfilippov 24 декабря 2018 | 01:19
Главное, чтобы наркоту, в смысле опиум для народа, ближе 100 метров к школам не подпускали.
kunst54 24 декабря 2018 | 01:35
Эта ответственная государственная организация расположена на Лубянке.