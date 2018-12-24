Полиция Калининграда проверит на полиграфе бывшего студента по делу об облитом краской памятнике Канту
По словам самого подозреваемого, Николая Серюкова, он стал фигурантом после того, как покрасил комнату в общежитии. Его краска, как утверждают следователи, на 100% совпадает с той, что обнаружили на монументе. В его комнате прошел обыск, молодой человек пока находится в статусе свидетеля. По его словам, проверка должна пройти сегодня, Серюков настаивает на невиновности. Памятник Канту, расположенный рядом с Балтийским университетом, облили краской в ночь на 27 ноября.
Комментарии3
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igorkot____1 24 декабря 2018 | 01:51
Таки нашли этого засранца.
vinokur 24 декабря 2018 | 01:56
igorkot____1: Таки токи он покупал эту краску
dsa_dsf 24 декабря 2018 | 02:08
Что за американщина - "проверка полиграфом" - в скрепной проверку на бутылке же практикуют