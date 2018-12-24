Верховный суд Крыма сегодня рассмотрит апелляцию на арест еще одного украинского моряка

В пятницу заседание в Симферополе было перенесено.

После трехчасовых слушаний в конце минувшей рабочей недели заседание по делу моряка Владислава Костышина было назначено на сегодня. Костышин последовательно требовал предоставить переводчика с русского на украинский язык, дважды требовал отвода состава суда. Переводчика ему предоставили, а по итогам прений с судьей его отводы состава суда удовлетворены не были. Что, впрочем, вполне ожидаемо. Апелляция касается решения Киевского районного суда Симферополя об аресте на два месяца задержанных близ Керченского пролива 24 украинских моряков. Ранее суд оставил под арестом командира украинского бронекатера «Бердянск» Романа Мокряка, а затем поочередно отклонил апелляции адвокатов и оставил под арестом еще семь украинских моряков: Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова, Михаила Власюка, Сергея Попова и Богдана Головаша. Все они содержатся в СИЗО в Москве и их участие в судебном заседании было обеспечено системой видеосвязи.

Защита капитанов задержанных украинских кораблей апеллировала к их статусу военнопленных и настаивала на их освобождении из-под стражи. Впрочем, суд оставил их под арестом до 24 января.