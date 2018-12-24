Военный самолет сегодня доставит в Москву капсулу «Союза», в бытовом отсеке которого в августе обнаружили отверстие
Корабль с тремя членами экипажа МКС на борту в минувший четверг совершил посадку в Казахстане.
Спускаемый аппарат корабля сразу после обнаружения взяли под охрану и опечатали и сегодня в сопровождении специалистов ракетно-космической корпорации «Энергия» отправят в Москву для проведения расследования. Оно должно установить, что стало причиной появления в обшивке «Союза» отверстий. Следователи также изучат материалы, которые были доставлены на Землю аппаратом. Это образцы герметика, которым дырку закрыли, а также мазки с поверхности бытового отсека. Пробы космонавты взяли во время выхода в открытый космос. На Землю также доставили пластины микрометиоритной защиты – на них будут искать следы от сверла. Напомню, что отверстие в обшивке пристыкованного к МКС корабля «Союз» обнаружили в конце августа, после того как было зафиксировано падение давления. Космонавтам удалось загерметизировать дырку.
Ранее сообщалось, что по делу об отверстии в обшивке «Союза» допросят космонавта Сергея Прокопьева, вернувшегося на Землю несколько дней назад.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 24 декабря 2018 | 00:09
Говорят, в капсулу заточён пойманный агент Пентагона с дрелью в руках, который и просверлил отверстие.
danko1 24 декабря 2018 | 00:32
mikhail_spb_: А я "слышала", что там нашли отпечатки инопланетян.
grigol331 24 декабря 2018 | 00:41
danko1: danko1:
Отпечатки клыков? Так это Дмитрий Олегович были непозавтакамши и капсулу грызанули.
danko_wudra 24 декабря 2018 | 00:51
danko1: бабка сострила возьми с полочки пирожек. Ты хоть раз в космос летала с юморным троллем?
tetriz 24 декабря 2018 | 00:17
Конечно это пиндосы просверлили, ктож ещё?!
Намечается очередная гениальная многоходовочка.
После которой даже РД-180 покупать у РФ перестанут...
grigol331 24 декабря 2018 | 00:34
tetriz: Намечается очередная гениальная многоходовочка.
После которой даже РД-180 покупать у РФ перестанут...
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Дык оне ж не понимают гениальных замыслов гроссмейтера. Тяжело играть с дилетантами: ты их хочешь обуть, а они енту твою обувку нахер выбрасывают.
neyexo 24 декабря 2018 | 00:59
tetriz:
высока вероятность, что они - только не смейтесь. Женщина-астронавт уже была поймана за баловством с дрелью, только на внутренних перегородках. Другой американец, который был на борту, ее терпеть не может
harra 24 декабря 2018 | 00:18
Следователи также изучат материалы, которые были доставлены на Землю аппаратом. Это образцы герметика, которым дырку закрыли, а также мазки с поверхности бытового отсека. ///
))) Ну Рогозин со следователями, как спецы по герметикам... А главное, по мазкам с поверхностей бытовых отсеков, сразу все определят )))
Иначе, на новогодней елочке в кремле, можно будет ожидать нехороших подарков от дедушки мороза )))
grigol331 24 декабря 2018 | 00:37
harra: отправят в Москву для проведения расследования. Оно должно установить, что стало причиной появления в обшивке «Союза» отверстий. Следователи также изучат материалы, которые были доставлены на Землю аппаратом. Это образцы герметика, которым дырку закрыли, а также мазки с поверхности бытового отсека. Пробы космонавты взяли во время выхода в открытый космос. На Землю также доставили пластины микрометиоритной защиты – на них будут искать следы от сверла
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Скьюз за столь пространную цитату, но, видимо, теперь на России именно в этом заключается изучение космоса (об освоении тут говорить уже не приходится).
ft18 24 декабря 2018 | 00:21
Именно военным самолетом доставка, чтоб не дай Бог, супостаты не перехватили!!
peresvet73 24 декабря 2018 | 00:44
Какую-то фейковую детективную историю с этой капсулой, навязывают и навязывают народу!
lager23 24 декабря 2018 | 00:53
Чем дальше, тем больше в стране склок, подозрений, интриг, вранья, выгораживания своих, кумовщины, круговой поруки, "виляний хвостами", выкручиваний, отпираний, ухода от ответственности, аморальности, лукавства, пакостей, ошибок и т.д.. "Путенской чиновник" живёт по правилам своего учителя, хочет казаться лучше, чем он есть, боится потерпеть неудачу и лишиться тёплого места в иерархии вертикали. Если добавить к этому личные комплексы, амбиции, зависть, то ложь, манипуляции и притворство становятся орудием достижения целей, образом жизни такого человека (государства).
«Ад невозможно сделать привлекательным, поэтому дьявол делает привлекательной дорогу туда»
neyexo 24 декабря 2018 | 00:56
Не то
Корабль состоит из 3 частей приборно-агрегатного отсека (ПАО), спускаемого аппарата (СА), бытового отсека (БО).
Дырка была в бытовом отсеке - он уже сгорел в атмосфере, с него взяли образца обшивки.
Да земли дошел СА, речь идет о спускаемом аппарате (он же посадочный модуль), в нем НЕЧЕГО ИСКАТЬ
asyrj 24 декабря 2018 | 00:57
Отверстие от "Союза" - будет посильнее ("Фауст..")
дырки от бублика.
neyexo 24 декабря 2018 | 01:02
asyrj:
действительно отверстие.
Вам никогда не приходилось сверлить на табуретке, на полу, так, чтобы нечаянно просверлить и табуретку или линолеум?
Так и тут, космонавты взяли образец мягкой обшивки, которым покрыт корабль поверх стальной оболочки.
Снаружи, это не так просто, по космосу не походишь, не опереться. Неудачно оттолкнешься от станции - улетишь далеко и не остановишься
halifax 24 декабря 2018 | 00:59
на ВДНХ поставить,отбоя не будет в дырочку заглянуть.