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00:03, 24 декабря 2018

Военный самолет сегодня доставит в Москву капсулу «Союза», в бытовом отсеке которого в августе обнаружили отверстие

Корабль с тремя членами экипажа МКС на борту в минувший четверг совершил посадку в Казахстане.

Спускаемый аппарат корабля сразу после обнаружения взяли под охрану и опечатали и сегодня в сопровождении специалистов ракетно-космической корпорации «Энергия» отправят в Москву для проведения расследования. Оно должно установить, что стало причиной появления в обшивке «Союза» отверстий. Следователи также изучат материалы, которые были доставлены на Землю аппаратом. Это образцы герметика, которым дырку закрыли, а также мазки с поверхности бытового отсека. Пробы космонавты взяли во время выхода в открытый космос. На Землю также доставили пластины микрометиоритной защиты – на них будут искать следы от сверла. Напомню, что отверстие в обшивке пристыкованного к МКС корабля «Союз» обнаружили в конце августа, после того как было зафиксировано падение давления. Космонавтам удалось загерметизировать дырку.

Ранее сообщалось, что по делу об отверстии в обшивке «Союза» допросят космонавта Сергея Прокопьева, вернувшегося на Землю несколько дней назад.

Комментарии

16

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mikhail_spb_ 24 декабря 2018 | 00:09


Говорят, в капсулу заточён пойманный агент Пентагона с дрелью в руках, который и просверлил отверстие.

danko1 24 декабря 2018 | 00:32

mikhail_spb_: А я "слышала", что там нашли отпечатки инопланетян.

grigol331 24 декабря 2018 | 00:41

danko1: danko1:
Отпечатки клыков? Так это Дмитрий Олегович были непозавтакамши и капсулу грызанули.

danko_wudra 24 декабря 2018 | 00:51

danko1: бабка сострила возьми с полочки пирожек. Ты хоть раз в космос летала с юморным троллем?

tetriz 24 декабря 2018 | 00:17

Конечно это пиндосы просверлили, ктож ещё?!
Намечается очередная гениальная многоходовочка.
После которой даже РД-180 покупать у РФ перестанут...

grigol331 24 декабря 2018 | 00:34

tetriz: Намечается очередная гениальная многоходовочка.
После которой даже РД-180 покупать у РФ перестанут...
_________
Дык оне ж не понимают гениальных замыслов гроссмейтера. Тяжело играть с дилетантами: ты их хочешь обуть, а они енту твою обувку нахер выбрасывают.

neyexo 24 декабря 2018 | 00:59

tetriz:
высока вероятность, что они - только не смейтесь. Женщина-астронавт уже была поймана за баловством с дрелью, только на внутренних перегородках. Другой американец, который был на борту, ее терпеть не может

harra 24 декабря 2018 | 00:18

Следователи также изучат материалы, которые были доставлены на Землю аппаратом. Это образцы герметика, которым дырку закрыли, а также мазки с поверхности бытового отсека. ///

))) Ну Рогозин со следователями, как спецы по герметикам... А главное, по мазкам с поверхностей бытовых отсеков, сразу все определят )))

Иначе, на новогодней елочке в кремле, можно будет ожидать нехороших подарков от дедушки мороза )))

grigol331 24 декабря 2018 | 00:37

harra: отправят в Москву для проведения расследования. Оно должно установить, что стало причиной появления в обшивке «Союза» отверстий. Следователи также изучат материалы, которые были доставлены на Землю аппаратом. Это образцы герметика, которым дырку закрыли, а также мазки с поверхности бытового отсека. Пробы космонавты взяли во время выхода в открытый космос. На Землю также доставили пластины микрометиоритной защиты – на них будут искать следы от сверла
____
Скьюз за столь пространную цитату, но, видимо, теперь на России именно в этом заключается изучение космоса (об освоении тут говорить уже не приходится).

ft18 24 декабря 2018 | 00:21

Именно военным самолетом доставка, чтоб не дай Бог, супостаты не перехватили!!

peresvet73 24 декабря 2018 | 00:44

Какую-то фейковую детективную историю с этой капсулой, навязывают и навязывают народу!

lager23 24 декабря 2018 | 00:53

Чем дальше, тем больше в стране склок, подозрений, интриг, вранья, выгораживания своих, кумовщины, круговой поруки, "виляний хвостами", выкручиваний, отпираний, ухода от ответственности, аморальности, лукавства, пакостей, ошибок и т.д.. "Путенской чиновник" живёт по правилам своего учителя, хочет казаться лучше, чем он есть, боится потерпеть неудачу и лишиться тёплого места в иерархии вертикали. Если добавить к этому личные комплексы, амбиции, зависть, то ложь, манипуляции и притворство становятся орудием достижения целей, образом жизни такого человека (государства).
«Ад невозможно сделать привлекательным, поэтому дьявол делает привлекательной дорогу туда»

neyexo 24 декабря 2018 | 00:56

Не то
Корабль состоит из 3 частей приборно-агрегатного отсека (ПАО), спускаемого аппарата (СА), бытового отсека (БО).
Дырка была в бытовом отсеке - он уже сгорел в атмосфере, с него взяли образца обшивки.
Да земли дошел СА, речь идет о спускаемом аппарате (он же посадочный модуль), в нем НЕЧЕГО ИСКАТЬ

asyrj 24 декабря 2018 | 00:57

Отверстие от "Союза" - будет посильнее ("Фауст..")
дырки от бублика.

neyexo 24 декабря 2018 | 01:02

asyrj:
действительно отверстие.
Вам никогда не приходилось сверлить на табуретке, на полу, так, чтобы нечаянно просверлить и табуретку или линолеум?
Так и тут, космонавты взяли образец мягкой обшивки, которым покрыт корабль поверх стальной оболочки.
Снаружи, это не так просто, по космосу не походишь, не опереться. Неудачно оттолкнешься от станции - улетишь далеко и не остановишься

halifax 24 декабря 2018 | 00:59

на ВДНХ поставить,отбоя не будет в дырочку заглянуть.

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