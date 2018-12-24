Военный самолет сегодня доставит в Москву капсулу «Союза», в бытовом отсеке которого в августе обнаружили отверстие

Корабль с тремя членами экипажа МКС на борту в минувший четверг совершил посадку в Казахстане.

Спускаемый аппарат корабля сразу после обнаружения взяли под охрану и опечатали и сегодня в сопровождении специалистов ракетно-космической корпорации «Энергия» отправят в Москву для проведения расследования. Оно должно установить, что стало причиной появления в обшивке «Союза» отверстий. Следователи также изучат материалы, которые были доставлены на Землю аппаратом. Это образцы герметика, которым дырку закрыли, а также мазки с поверхности бытового отсека. Пробы космонавты взяли во время выхода в открытый космос. На Землю также доставили пластины микрометиоритной защиты – на них будут искать следы от сверла. Напомню, что отверстие в обшивке пристыкованного к МКС корабля «Союз» обнаружили в конце августа, после того как было зафиксировано падение давления. Космонавтам удалось загерметизировать дырку.

Ранее сообщалось, что по делу об отверстии в обшивке «Союза» допросят космонавта Сергея Прокопьева, вернувшегося на Землю несколько дней назад.