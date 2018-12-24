Понедельник в Пермском крае объявлен днем траура

Соответствующий указ в воскресенье подписал губернатор Пермского края Максим Решетников.

Региональные власти выделят семьям погибших по одному миллиону рублей. Подрядная организация «УС-30», работники которой погибли в шахте, выплатит по 2 млн рублей их семьям. Также в зависимости от наличия в семьях иждивенцев, каждому иждивенцу будет оказана помощь в размере среднемесячного заработка за прошедший год. Помимо этого, будет осуществлена страховая выплата в районе 1 млн рублей на каждого погибшего. Представители «Уралкалия» заявили, что семьям погибших будет выплачено по три миллиона рублей со стороны предприятия.

Сейчас на поверхность подняли тела всех строителей, не исключено, что для опознания может понадобиться генетическая экспертиза.

Четыре человека задержаны по делу о ЧП в шахте Соликамска. Все задержанные являются сотрудниками подрядной организации. Как сообщили в СКР, уже проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и лица, ответственные за соблюдение правил безопасности, изымается документация.

В качестве подозреваемых задержаны: Андрей Купришкин, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев, — начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Игорь Чукаев, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680» и Андрей Артюхин, — начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680». Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 2 и более человек». По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина для всестороннего тщательного и наиболее полного расследования уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства.

Ход расследования поставлен на личный контроль главы СКР.