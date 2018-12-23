Калининградская полиция проверит на детекторе лжи подозреваемых в осквернении памятника Канту в ночь на 27 ноября
Монумент облили розовой краской, а рядом разбросали листовки, в которых философ был назван «предателем». Как сообщил «Дождю» студент Балтийского федерального университета Николай Серюков, проверку пройдут он и его сосед. По словам Серюкова, в его комнате в общежитии, где он жил в ноябре, 14 декабря провели обыск и изъяли краску, которой он раскрасил стену. Полицейские также изъяли вещи его соседа. Студента вызывали в полицию, где заявили, что изъятая краска «на 100% совпадает с той, что была обнаружена на памятнике». Пока молодой человек находится в статусе свидетеля. Он утверждает, что готов к проверке, так как невиновен.
Комментарии6
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edun1952 23 декабря 2018 | 23:12
Еще бы заодно адмирала на вменяемость...
danko1 23 декабря 2018 | 23:21
edun1952: Могут и продавцов магазинов, где эта краска продается, обвинить.
И производителей краски.
vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 23:13
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ura_123 23 декабря 2018 | 23:29
vitaly_sm23: Виталька,как ты мог оттуда выводить по 90 000,когда неделю назад ты выводил по 75 000,а с того времени рублик как бы подешевел?
ura_123 23 декабря 2018 | 23:26
Кант предатель... И кого же именно он предал? Неужто воффку путэна))))
tetriz 23 декабря 2018 | 23:29
Кант предатель?...
Боюсь спросить - а кто же тогда Гегель или Гуссерль?...