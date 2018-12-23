Калининградская полиция проверит на детекторе лжи подозреваемых в осквернении памятника Канту в ночь на 27 ноября

Монумент облили розовой краской, а рядом разбросали листовки, в которых философ был назван «предателем». Как сообщил «Дождю» студент Балтийского федерального университета Николай Серюков, проверку пройдут он и его сосед. По словам Серюкова, в его комнате в общежитии, где он жил в ноябре, 14 декабря провели обыск и изъяли краску, которой он раскрасил стену. Полицейские также изъяли вещи его соседа. Студента вызывали в полицию, где заявили, что изъятая краска «на 100% совпадает с той, что была обнаружена на памятнике». Пока молодой человек находится в статусе свидетеля. Он утверждает, что готов к проверке, так как невиновен.