Администратор паблика «Омбудсмен полиции» заявил, что кто-то открутил болты колес его машины и он мог попасть в аварию
Воронцов — бывший сотрудник полиции. Он размещает информацию о нарушениях прав сотрудников правоохранительных органов, а также их правонарушениях. По словам Воронцова, колеса открутили в период с 16 по 20 декабря. Он связал случившееся с публикациями о том, что глава МВД Владимир Колокольцев в нарушение закона посетил съезд «Единой России».
Комментарии3
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vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 23:14
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danko1 23 декабря 2018 | 23:19
Намекает, что его бывшие коллеги постарались?
Эти бандиты в погонах могут.
edun1952 23 декабря 2018 | 23:21
Быть такого не может, не 90-е, устраняют широким арсеналом спецсредств поступивших на вооружение спецслужб...