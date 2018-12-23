Администратор паблика «Омбудсмен полиции» заявил, что кто-то открутил болты колес его машины и он мог попасть в аварию

Воронцов — бывший сотрудник полиции. Он размещает информацию о нарушениях прав сотрудников правоохранительных органов, а также их правонарушениях. По словам Воронцова, колеса открутили в период с 16 по 20 декабря. Он связал случившееся с публикациями о том, что глава МВД Владимир Колокольцев в нарушение закона посетил съезд «Единой России».