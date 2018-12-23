ВРИО министра обороны США станет Патрик Шанахан, заместитель руководителя военного ведомства

Об этом сообщил Дональд Трамп. Таким образом президент сократил срок пребывания на этом посту нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который планировал официально оставить его только в конце февраля. Мэттис сообщил, что уходит в отставку на следующий день после объявления Трампом о выводе американских войск из Сирии. До прихода в Пентагон Шенахан занимался бизнесом и был топ-менеджером в компании Boeing, отвечавшим за создание лайнера Boeing 787.