Международный аэропорт Бирмингема приостановил работу

Причиной, как говорится в заявлении на сайте аэропорта, стали проблемы, связанные с управлением воздушным движением. Что именно произошло, не уточняется. С 19 декабря из-за периодического появление неизвестных дронов, «лихорадит» другой британский аэропорт – Гатвик.