Международный аэропорт Бирмингема приостановил работу
Причиной, как говорится в заявлении на сайте аэропорта, стали проблемы, связанные с управлением воздушным движением. Что именно произошло, не уточняется. С 19 декабря из-за периодического появление неизвестных дронов, «лихорадит» другой британский аэропорт – Гатвик.
Комментарии3
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spbdweller 23 декабря 2018 | 23:15
Путин нагибает.
vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 23:15
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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tetriz 23 декабря 2018 | 23:31
Это идёт "прощупывание", разведка...
А настоящие массовые атаки, с жертвами, взрывами двигателей на взлёте и тд и тп - всё ещё впереди!