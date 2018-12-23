На шахте в Соликамске продолжается тушение отдельных очагов пожара
Об этом ТАСС сообщили в МЧС России. Пожар в шахте возник 22 декабря. В результате погибли девять работников подрядной организации. Сейчас поисково-спасательные работы завершены. На поверхность подняты тела всех погибших.
Комментарии1
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