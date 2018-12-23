Исполняющим обязанности министра обороны США с 1 января назначен замглавы Пентагона Патрик Шанахан
Исполняющим обязанности министра обороны США с 1 января назначен замглавы Пентагона Патрик Шанахан. Об этом у себя в Твиттере сообщил Дональд Трамп. Таким образом президент сократил срок пребывания на этом посту нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который планировал официально оставить его только в конце февраля. Мэттис сообщил, что уходит в отставку на следующий день после объявления Трампом о выводе американских войск из Сирии.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 22:08
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kottigr1 23 декабря 2018 | 22:18
vitaly_sm23: Не понятно.. Получается Путин зазря Трампа в США выдвигал ? Не успеет наша "рыжая бестия" пользу РФ принести.. Провалена резидентура. А кто теперь комиссионный пакет "Роснефти" назад возвращать будет ? Работа ведь сделана халтурно !
hohlomor_ce_garno 23 декабря 2018 | 22:28
kottigr1: Да не ссы ты ! Путин поставил ,Путин и снял ,он там в пиндосии ваще че хочет то и делает ! Хотели пиндосы свой флот на помощь хохлам прислать , а Путин не разрешил ! Так что все путем там в пиндоссии у Путина !))))
skuller 23 декабря 2018 | 22:31
Ну шо, на этот раз Путину то окончательный звиздец, или как?)
А то в прошлый раз либерастня Мэттису так заполировали филейную часть, что он просраться месяц не мог,а он не оправдал доверия...