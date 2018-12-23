Руководство Брянской области проверит чиновников, которые отправили своих детей на отдых в Турцию

Руководство Брянской области проверит чиновников администрации города Клинцы, которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда. Поездку действительно оплатил фонд имени российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Такое поведение чиновников недопустимо, соответствующие выводы сделаны. Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает на своей должности, добавил Александр Богомаз.

Издание «Проект» выяснило, что организатором поездки в Турцию для детей брянских чиновников был родственник пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Братья Солоцинские возглавляют благотворительный фонд, который финансировал тур. Об этом «Эху» рассказал заместитель главного редактора «Проекта» Михаил Рубин. Вадим Солоцинский напрямую общался с чиновниками города Клинцы для организации поездки. Изначально речь шла о путешествии для детей, проживающих в загрязненных зонах, но гендиректор фонда, как минимум, не держал ситуацию под контролем, добавил Михаил Рубин. Официально информация не подтверждена, Дмитрий Песков ее не прокомментировал.