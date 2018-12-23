Руководство Брянской области проверит чиновников, которые отправили своих детей на отдых в Турцию
Руководство Брянской области проверит чиновников администрации города Клинцы, которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда. Поездку действительно оплатил фонд имени российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Такое поведение чиновников недопустимо, соответствующие выводы сделаны. Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает на своей должности, добавил Александр Богомаз.
Издание «Проект» выяснило, что организатором поездки в Турцию для детей брянских чиновников был родственник пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Братья Солоцинские возглавляют благотворительный фонд, который финансировал тур. Об этом «Эху» рассказал заместитель главного редактора «Проекта» Михаил Рубин. Вадим Солоцинский напрямую общался с чиновниками города Клинцы для организации поездки. Изначально речь шла о путешествии для детей, проживающих в загрязненных зонах, но гендиректор фонда, как минимум, не держал ситуацию под контролем, добавил Михаил Рубин. Официально информация не подтверждена, Дмитрий Песков ее не прокомментировал.
Комментарии19
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vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 22:08
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kottigr1 23 декабря 2018 | 22:11
vitaly_sm23: Похоже, что эту историю специально раздули, что бы показать рвение Кремля по установлению духа поруганной справедливости. Решили подколоть ботоксом свое хищное рыло.
tariel_03 23 декабря 2018 | 22:46
kottigr1:
А что в Турции можно зимой делать? Заниматься экстремальным плаваньем? При температуре воды + 15-17°С в Антальи?
idontbelieve 23 декабря 2018 | 23:02
tariel_03: Детки ездили в марте 20-28,там уже тепло в это время
alo0000 23 декабря 2018 | 22:14
Так и будем по воробьям стрелять?
neyexo 23 декабря 2018 | 22:18
Родня Пескова, включая дочь - все тюркологи.
Наверно, им самим тоже кое-что перепало от благотворительности.
salhomir__murza 23 декабря 2018 | 22:38
neyexo:
Сейчас в Турции как раз сезон, самое теплое море.
tariel_03 23 декабря 2018 | 22:48
salhomir__murza:
Сегодня в Антальи температура воздуха была +10°С. Завтра потеплеет до +12,
a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 22:41
Как будто это поможет детям которые нуждались в этой поездке. Надо вычесть из зарплаты в трехкратном размере и на эти деньги отправить тех детей которые действительно нуждаются. А губернатор был не в курсе что вместо детей-инвалидов едут дети чиновников? Если губернатор не ведает что творят его подчиненные-то он не на своем месте ?..
kotvinder2 23 декабря 2018 | 23:21
a_buvgrobu: В России походу именно чиновники сидят крепко на своем месте, а рядовые козлы - как на вулкане...
alekk 23 декабря 2018 | 22:42
Ублюдочный мрази. И их дети такими же вырастут
vienidi 23 декабря 2018 | 22:44
alekk: Уже-уже выросли--- яблоко от яблони не далеко падает!!!
alexey65 23 декабря 2018 | 22:42
Так уже ведь все разъяснилось.
Чего шумим?
Вдова Карлова пояснила, что турки оплатили поездку детей, но предупредили, чтобы это были исключительно дети чиновников, которые искренне любят Путина.
Желательно, чтобы это были дети еще и миллионеров.
alekk 23 декабря 2018 | 22:52
Одни .ляди других .лядей проверяют. Мда..
skuller 23 декабря 2018 | 22:53
Не проверять их нужно, а в Магадан отправить лес валить по заветам тов. Сталина.
kitaiss 23 декабря 2018 | 23:02
как говорил мой дальний родственник (не федя): Чем хуже, тем лучше...
быстрее рухнет гнилая конструкция плешивой власти...
edun1952 23 декабря 2018 | 23:04
Откуда у гнилой головы -здоровые конечности...
wladiko 23 декабря 2018 | 23:06
ПОЗОР!!!
wertzuwachs 23 декабря 2018 | 23:07
Ворон ворону глаз не выклюет.