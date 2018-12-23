Поисковая операция на шахте в Соликамске завершена
Поисковая операция на шахте в Соликамске завершена. По сообщению МЧС, на поверхность подняты тела всех девяти человек, погибших во время пожара, начавшегося накануне. Трагедия произошла на строящемся стволе рудника «Соликамск-3» «Уралкалия». По факту гибели людей возбуждено дело. Задержаны четверо подозреваемых. Завтра в Пермском крае день траура.
Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин направил в Соликамск группу криминалистов для помощи в расследовании причин пожара в шахте. Возбуждено уголовное дело, четверо подозреваемых уже задержаны. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Комментарии1
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vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 22:05
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