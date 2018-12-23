Баскетболистки екатеринбургского УГМК девятый раз в истории завоевали Кубок России
Баскетболистки екатеринбургского УГМК девятый раз в истории завоевали Кубок России. В финале они обыграли прошлогоднего обладателя этого трофея — курское «Динамо» — со счетом 66:65.
Комментарии2
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vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 21:09
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prostovanya 23 декабря 2018 | 21:27
Уау!... Чо ещё сказать?