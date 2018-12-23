Песков остался недоволен некоторыми вопросами, прозвучавшими на большой пресс-конференции Путина
Дмитрий Песков остался недоволен некоторыми вопросами, прозвучавшими на большой пресс-конференции Владимира Путина. По его словам, на пресс-конференцию попали не журналисты, которые озвучивали непроверенную информацию — фактически это были обращения граждан, они отняли время у настоящих журналистов.
«На этот раз появился целый набор новых элементов, которые заставляют нас задуматься», — сказал пресс-секретарь президента.
Комментарии24
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sorswen 23 декабря 2018 | 21:06
что, усатая дрянь, тсарь в печали был? тапками в тебя кидался?
vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 21:11
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gordy 23 декабря 2018 | 21:24
«На этот раз появился целый набор новых элементов, которые заставляют нас задуматься»
Думали: журналисты, а, оказалось, - спамеры?
kottigr1 23 декабря 2018 | 21:27
gordy: Думали, что отобрали журналистов.. А оказались враги !
danko1 23 декабря 2018 | 21:07
Путин исполнял песню "Всё хорошо, прекрасная маркиза", а кто-то посмел его враньё опровергнуть.
agamasat 23 декабря 2018 | 21:12
В следующий раз всем журналистам надо бы у Пескова разрешения спрашивать на каждый вопрос.
danko1 23 декабря 2018 | 21:14
agamasat: Так обычно так и бывает, что вопросы не только отбираются, но и подмосковном пансионате журналисты репетируют их.
Неужели в этот раз по-другому было?
alo0000 23 декабря 2018 | 21:49
danko1: А ответами он доволен?
kottigr1 23 декабря 2018 | 21:37
agamasat: Надо было какому нибудь журналисту попросить Путина, моргнуть два раза при своем следующем традиционном несбыточном обещании, если его насильно удерживают и заставляют врать.. Вдруг Царь похищен !
nikchimzwet886 23 декабря 2018 | 21:14
Фильтруйте базар, однако!
kochar 23 декабря 2018 | 21:17
А мы ,господин Песков, остались недовольны спектаклем.
Некоторые вопросы видимо пошатнули маразм.
Ну а большинство то вопросов были ни о чём и надобно быть довольным господин Песков.
Если всё по маслу, то и конференция выглядела бы как новогоднее представление для детишек.
Не так ли господин кремлёвский рупор?
scimitar 23 декабря 2018 | 21:17
Расстрелять как бешеных собак! Президент уж чего только людям не пообещал — и двадцать пять миллионов высокотехнологических рабочих мест, и экономическое процветание, и даже, смешно сказать, борьбу с коррупцией — а им всё мало! Негодяи, одно слово.
bratec_kot_voskrese 23 декабря 2018 | 21:18
Даже псевдожурналистов не смогли как следует отобрать))) И так то работать не умели, а тут вообще разучились.. Только воровать способны)))
a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 21:21
"Не журналисты" - значит просто граждане уже не люди и вопросов "неудобных" задавать не в праве???...Нормально так получается, или "правитель" привык отвечать на "облизывающие" вопросы и поэтому на нормальные, не смог ни разу дать конкретный ответ!...
ts 23 декабря 2018 | 21:54
a_buvgrobu: Хоть бы сказал Пургагон, какие вопросы были неправильные...
adl1964 23 декабря 2018 | 21:22
Печенки по асфальту, и все дела.
galla 23 декабря 2018 | 21:25
А мне лично не нравится Песков
danko1 23 декабря 2018 | 21:29
galla: Я тоже лжецов и воров презираю.
paron 23 декабря 2018 | 21:29
galla: Лучше посчтитать тех ,кому он нравится ,но у Путина других нет,потому что под себя подбирает.
vladimirgornitsky 23 декабря 2018 | 21:33
Это косвенное признание того, что пресс-конференция оказалась неудачной. А Песков, как всегда, дал этой неудаче идиотское объяснение - если учесть, что неожиданные вопросы при путинском общении с журналистами не допускаются.
walking_tandem 23 декабря 2018 | 21:34
да ладно тебе Навкамуж, этот балаган прошел как обычно, статисты свое дело сделали как и скоморохи
cromwel 23 декабря 2018 | 21:34
Но ведь должен же кто-то в конце концов крикнуть "а царь то голый"
ts 23 декабря 2018 | 21:51
А кто там был настоящим журналистом? Иностранный агент Сергей Брилёв, подданный королевы Великобритании?
realtor_igor 23 декабря 2018 | 21:54
Письков, иди в жопу! Ты- гребаный ублюдок!