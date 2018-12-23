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21:02, 23 декабря 2018

Песков остался недоволен некоторыми вопросами, прозвучавшими на большой пресс-конференции Путина

Дмитрий Песков остался недоволен некоторыми вопросами, прозвучавшими на большой пресс-конференции Владимира Путина. По его словам, на  пресс-конференцию попали не журналисты, которые озвучивали непроверенную информацию — фактически это были обращения граждан, они отняли время у  настоящих журналистов.

«На этот раз появился целый набор новых элементов, которые заставляют нас задуматься»,  — сказал пресс-секретарь президента.

Комментарии

24

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sorswen 23 декабря 2018 | 21:06

что, усатая дрянь, тсарь в печали был? тапками в тебя кидался?

vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 21:11


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gordy 23 декабря 2018 | 21:24

«На этот раз появился целый набор новых элементов, которые заставляют нас задуматься»

Думали: журналисты, а, оказалось, - спамеры?

kottigr1 23 декабря 2018 | 21:27

gordy: Думали, что отобрали журналистов.. А оказались враги !

danko1 23 декабря 2018 | 21:07

Путин исполнял песню "Всё хорошо, прекрасная маркиза", а кто-то посмел его враньё опровергнуть.

agamasat 23 декабря 2018 | 21:12

В следующий раз всем журналистам надо бы у Пескова разрешения спрашивать на каждый вопрос.

danko1 23 декабря 2018 | 21:14

agamasat: Так обычно так и бывает, что вопросы не только отбираются, но и подмосковном пансионате журналисты репетируют их.
Неужели в этот раз по-другому было?

alo0000 23 декабря 2018 | 21:49

danko1: А ответами он доволен?

kottigr1 23 декабря 2018 | 21:37

agamasat: Надо было какому нибудь журналисту попросить Путина, моргнуть два раза при своем следующем традиционном несбыточном обещании, если его насильно удерживают и заставляют врать.. Вдруг Царь похищен !

nikchimzwet886 23 декабря 2018 | 21:14

Фильтруйте базар, однако!

kochar 23 декабря 2018 | 21:17

А мы ,господин Песков, остались недовольны спектаклем.
Некоторые вопросы видимо пошатнули маразм.
Ну а большинство то вопросов были ни о чём и надобно быть довольным господин Песков.
Если всё по маслу, то и конференция выглядела бы как новогоднее представление для детишек.
Не так ли господин кремлёвский рупор?

scimitar 23 декабря 2018 | 21:17

Расстрелять как бешеных собак! Президент уж чего только людям не пообещал — и двадцать пять миллионов высокотехнологических рабочих мест, и экономическое процветание, и даже, смешно сказать, борьбу с коррупцией — а им всё мало! Негодяи, одно слово.

bratec_kot_voskrese 23 декабря 2018 | 21:18

Даже псевдожурналистов не смогли как следует отобрать))) И так то работать не умели, а тут вообще разучились.. Только воровать способны)))

a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 21:21

"Не журналисты" - значит просто граждане уже не люди и вопросов "неудобных" задавать не в праве???...Нормально так получается, или "правитель" привык отвечать на "облизывающие" вопросы и поэтому на нормальные, не смог ни разу дать конкретный ответ!...

ts 23 декабря 2018 | 21:54

a_buvgrobu: Хоть бы сказал Пургагон, какие вопросы были неправильные...

adl1964 23 декабря 2018 | 21:22

Печенки по асфальту, и все дела.

galla 23 декабря 2018 | 21:25

А мне лично не нравится Песков

danko1 23 декабря 2018 | 21:29

galla: Я тоже лжецов и воров презираю.

paron 23 декабря 2018 | 21:29

galla: Лучше посчтитать тех ,кому он нравится ,но у Путина других нет,потому что под себя подбирает.

vladimirgornitsky 23 декабря 2018 | 21:33

Это косвенное признание того, что пресс-конференция оказалась неудачной. А Песков, как всегда, дал этой неудаче идиотское объяснение - если учесть, что неожиданные вопросы при путинском общении с журналистами не допускаются.

walking_tandem 23 декабря 2018 | 21:34

да ладно тебе Навкамуж, этот балаган прошел как обычно, статисты свое дело сделали как и скоморохи

cromwel 23 декабря 2018 | 21:34

Но ведь должен же кто-то в конце концов крикнуть "а царь то голый"

ts 23 декабря 2018 | 21:51

А кто там был настоящим журналистом? Иностранный агент Сергей Брилёв, подданный королевы Великобритании?

realtor_igor 23 декабря 2018 | 21:54

Письков, иди в жопу! Ты- гребаный ублюдок!

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