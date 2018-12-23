Песков остался недоволен некоторыми вопросами, прозвучавшими на большой пресс-конференции Путина

Дмитрий Песков остался недоволен некоторыми вопросами, прозвучавшими на большой пресс-конференции Владимира Путина. По его словам, на пресс-конференцию попали не журналисты, которые озвучивали непроверенную информацию — фактически это были обращения граждан, они отняли время у настоящих журналистов.

«На этот раз появился целый набор новых элементов, которые заставляют нас задуматься», — сказал пресс-секретарь президента.