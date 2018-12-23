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21:01, 23 декабря 2018

Задекларированный доход главы брянского города Клинцы Олега Шкуратова превышает 66 миллионов рублей

Такие данные опубликованы в  Твиттере издания BryanskToday. Ранее сообщалось, что местные чиновники отправили своих детей в Турцию за счет благотворительного фонда имени Карлова. Одну из  путевок получила дочь Шкуратова.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что держит ситуацию на контроле. Турецкий город-побратим Демре бесплатно принял 50 детей по договоренности с Фондом имени посла Андрея Карлова. Однако вместо тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей в Турцию отправились дети представителей местной элиты.

Комментарии

27

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cromwel 23 декабря 2018 | 21:10

городок там маленький и нищий. Зато мэр очень богатый. С чего бы это?

nikchimzwet886 23 декабря 2018 | 21:12

cromwel: "Чем больше богатых людей - тем богаче страна" - эта поговорка, оказывается не прокатывает.

pattrick1 23 декабря 2018 | 21:13

Однако вместо тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей в Турцию отправились дети представителей местной элиты...

«Это был общественно-политический проект… Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев», — пояснила Мария Карлова.
При этом Карлова отметила, что речи об участии в поездке больных детей «вообще не шло».

ensebeo 23 декабря 2018 | 21:26

pattrick1: не бреши, сексот лахтинский:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И НАХОДЯЩИМСЯ В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ИМЕНИ АНДРЕЯ КАРЛОВА
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1177700013369_7704443361_DETSKIY-BLAGOTVORITELYNYY-FOND-ANDREYa-KARLOVA

pattrick1 23 декабря 2018 | 21:31

Вдова Карлова объяснила, почему дети брянских чиновников поехали в Турцию.
Вдова посла России в Турции Марина Карлова вступилась за детей брянских чиновников, съездивших в Демре от международного благотворительного фонда, который она возглавляет. "Вся вина их родителей заключается лишь в том, что они работают в администрации, а вся вина этих ребят, которых теперь травят, только в том, что они достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба, которые освещали более 20 телеканалов из Турции и России", — сказала Карлова.
По словам вдовы посла, целью поездки было участие в общественно-политическом мероприятии, а не лечение или отдых.
"Это был общественно-политический проект. Турецкая сторона пригласила за свой счет детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему", — заявила она.
Президент фонда подчеркнула, что к участию в поездке не принимали больных детей, потому что им бы пришлось там работать.
"Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев", — пояснила Карлова...

(комментарий скрыт)

vsevolodsamara 23 декабря 2018 | 21:38

pattrick1: методички оперативно подвезли!

kottigr1 23 декабря 2018 | 21:40

vsevolodsamara: В городе Клинцы наверное просто нет больных детей. Их скидывают в пропасть с самой высокой скалы, что бы не портить статистику.

pattrick1 23 декабря 2018 | 21:41

vsevolodsamara:

Да, Антон Геращенко всем на e.mail разослал методички про брянских чиновников... но, как это часто бывает с украинцами, жидко обделался. И российские жидобандеровцы, вслед за ними.

alextheterrible 23 декабря 2018 | 21:53

pattrick1: Теперь надо выяснить, кто финансирует фонд (откуда у них берутся деньги - ясно, что деньги у фонда не свои заработанные). Неужели фонд финансирует государство бюджетными деньгами, т.е. народными?

efilika 23 декабря 2018 | 21:41

pattrick1: ты бы вообще заткнулся. Ты и тебе подобные строчат посты в защиту этой своры госчиновников.

kreamssdick 23 декабря 2018 | 21:45

pattrick1: Как бы логично, что бесплатно едут те деть, которым не на что поехать. А те дети, у которых родители зарабатывают по 66 миллионов, едут за свой счет. Иначе в чем смысл социальных программ.

lisitsa1962 23 декабря 2018 | 21:46

pattrick1: Простите, а как фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями может тратить средства на кого-то другого? Фонд - неприбыльная организация а это явно нецелевое использование средств. Это экономическое преступдение

pattrick1 23 декабря 2018 | 21:58

lisitsa1962:

Я-то знаю не больше тебя, но как я понял, то основная работа фонда - поддержка детей-инвалидов и сирот, но в этом конкретном случае, к которому прицепилась тупая безмозглая жидобандера, повезли детей на открытие памятника и там детям нужно было работать, может деревья сажать или кусты. Не знаю. Одно я знаю точно - украинцы и космополиты, которые сейчас воняют больше всех, положили хрен на российских сирот, им лишь бы хайпануть.

danko1 23 декабря 2018 | 21:12

cromwel: Интересно какой у него и его жены, детей, незадекларированный доход?
И кто позволяет чиновникам бизнесом заниматься? Или это только взятки?

pattrick1 23 декабря 2018 | 21:36

danko1:

Данка-звездарванка, веди себя как цивилизованный человек. Если есть что-то незаконного в его доходах или доходах его жены и ты про это знаешь, можешь это доказать в суде, то говори прямо, если нет, то завали хлебало.

alo0000 23 декабря 2018 | 21:47

cromwel: Кто не знает клинцовские лопаты! На всю страну знамениты! Золото можно черпать такими лопатами.

kochar 23 декабря 2018 | 21:53

cromwel: Ворует сэр.

vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 21:11


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








mikhail_spb_ 23 декабря 2018 | 21:12


Нищеброд!
На 66 млн не смог даже купить дочке путёвку в Турцию, пришлось бесплатную выдать.
Вот если бы смог заработать 666 млн , тогда другое дело.

polsan 23 декабря 2018 | 21:39

mikhail_spb_: жмотство это такая черта профессиональная чиновников ! Совести у них нет!

ura_123 23 декабря 2018 | 21:43

mikhail_spb_: Сладкое слово ХАЛЯВА! Это Россия,детка(с)
;-)

kochar 23 декабря 2018 | 21:21

"Подарите ему весь мир, и он потребует еще и оберточную бумагу."
Жюльен де Фалкенаре

a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 21:23

Кроме того, чиновник задекларировал три дома, квартиру, девять индивидуальных земельных участков, один легковой и восемь грузовых автомобилей.
И это всего лишь какие-то маловразумительные Клинцы.

alextheterrible 23 декабря 2018 | 21:55

a_buvgrobu: Скромный госчиновник! Государство развитой клептократии!

prostovanya 23 декабря 2018 | 21:25

Ппрезиде-е-ент! Путин! Ау! Куда смотришь, царь-наш батюшка? Да неужто на запад? А внутри вот...

paron 23 декабря 2018 | 21:27

Во сколько один и когорты путинских воров наворовал.Город нищий,зато этот мэр -миллионер.

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galina_683 23 декабря 2018 | 21:51

Интересно послушать, как Шкуратов учит детей самоотверженности, нестяжательству, и готовности затянуть ремни ради Родины-матери...
Где-нить есть такой ролик ?

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