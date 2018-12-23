Задекларированный доход главы брянского города Клинцы Олега Шкуратова превышает 66 миллионов рублей
Такие данные опубликованы в Твиттере издания BryanskToday. Ранее сообщалось, что местные чиновники отправили своих детей в Турцию за счет благотворительного фонда имени Карлова. Одну из путевок получила дочь Шкуратова.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что держит ситуацию на контроле. Турецкий город-побратим Демре бесплатно принял 50 детей по договоренности с Фондом имени посла Андрея Карлова. Однако вместо тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей в Турцию отправились дети представителей местной элиты.
Комментарии27
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cromwel 23 декабря 2018 | 21:10
городок там маленький и нищий. Зато мэр очень богатый. С чего бы это?
nikchimzwet886 23 декабря 2018 | 21:12
cromwel: "Чем больше богатых людей - тем богаче страна" - эта поговорка, оказывается не прокатывает.
pattrick1 23 декабря 2018 | 21:13
Однако вместо тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей в Турцию отправились дети представителей местной элиты...
«Это был общественно-политический проект… Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев», — пояснила Мария Карлова.
При этом Карлова отметила, что речи об участии в поездке больных детей «вообще не шло».
ensebeo 23 декабря 2018 | 21:26
pattrick1: не бреши, сексот лахтинский:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И НАХОДЯЩИМСЯ В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ИМЕНИ АНДРЕЯ КАРЛОВА
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1177700013369_7704443361_DETSKIY-BLAGOTVORITELYNYY-FOND-ANDREYa-KARLOVA
pattrick1 23 декабря 2018 | 21:31
Вдова Карлова объяснила, почему дети брянских чиновников поехали в Турцию.
Вдова посла России в Турции Марина Карлова вступилась за детей брянских чиновников, съездивших в Демре от международного благотворительного фонда, который она возглавляет. "Вся вина их родителей заключается лишь в том, что они работают в администрации, а вся вина этих ребят, которых теперь травят, только в том, что они достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба, которые освещали более 20 телеканалов из Турции и России", — сказала Карлова.
По словам вдовы посла, целью поездки было участие в общественно-политическом мероприятии, а не лечение или отдых.
"Это был общественно-политический проект. Турецкая сторона пригласила за свой счет детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему", — заявила она.
Президент фонда подчеркнула, что к участию в поездке не принимали больных детей, потому что им бы пришлось там работать.
"Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев", — пояснила Карлова...
vsevolodsamara 23 декабря 2018 | 21:38
pattrick1: методички оперативно подвезли!
kottigr1 23 декабря 2018 | 21:40
vsevolodsamara: В городе Клинцы наверное просто нет больных детей. Их скидывают в пропасть с самой высокой скалы, что бы не портить статистику.
pattrick1 23 декабря 2018 | 21:41
vsevolodsamara:
Да, Антон Геращенко всем на e.mail разослал методички про брянских чиновников... но, как это часто бывает с украинцами, жидко обделался. И российские жидобандеровцы, вслед за ними.
alextheterrible 23 декабря 2018 | 21:53
pattrick1: Теперь надо выяснить, кто финансирует фонд (откуда у них берутся деньги - ясно, что деньги у фонда не свои заработанные). Неужели фонд финансирует государство бюджетными деньгами, т.е. народными?
efilika 23 декабря 2018 | 21:41
pattrick1: ты бы вообще заткнулся. Ты и тебе подобные строчат посты в защиту этой своры госчиновников.
kreamssdick 23 декабря 2018 | 21:45
pattrick1: Как бы логично, что бесплатно едут те деть, которым не на что поехать. А те дети, у которых родители зарабатывают по 66 миллионов, едут за свой счет. Иначе в чем смысл социальных программ.
lisitsa1962 23 декабря 2018 | 21:46
pattrick1: Простите, а как фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями может тратить средства на кого-то другого? Фонд - неприбыльная организация а это явно нецелевое использование средств. Это экономическое преступдение
pattrick1 23 декабря 2018 | 21:58
lisitsa1962:
Я-то знаю не больше тебя, но как я понял, то основная работа фонда - поддержка детей-инвалидов и сирот, но в этом конкретном случае, к которому прицепилась тупая безмозглая жидобандера, повезли детей на открытие памятника и там детям нужно было работать, может деревья сажать или кусты. Не знаю. Одно я знаю точно - украинцы и космополиты, которые сейчас воняют больше всех, положили хрен на российских сирот, им лишь бы хайпануть.
danko1 23 декабря 2018 | 21:12
cromwel: Интересно какой у него и его жены, детей, незадекларированный доход?
И кто позволяет чиновникам бизнесом заниматься? Или это только взятки?
pattrick1 23 декабря 2018 | 21:36
danko1:
Данка-звездарванка, веди себя как цивилизованный человек. Если есть что-то незаконного в его доходах или доходах его жены и ты про это знаешь, можешь это доказать в суде, то говори прямо, если нет, то завали хлебало.
alo0000 23 декабря 2018 | 21:47
cromwel: Кто не знает клинцовские лопаты! На всю страну знамениты! Золото можно черпать такими лопатами.
kochar 23 декабря 2018 | 21:53
cromwel: Ворует сэр.
vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 21:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
mikhail_spb_ 23 декабря 2018 | 21:12
Нищеброд!
На 66 млн не смог даже купить дочке путёвку в Турцию, пришлось бесплатную выдать.
Вот если бы смог заработать 666 млн , тогда другое дело.
polsan 23 декабря 2018 | 21:39
mikhail_spb_: жмотство это такая черта профессиональная чиновников ! Совести у них нет!
ura_123 23 декабря 2018 | 21:43
mikhail_spb_: Сладкое слово ХАЛЯВА! Это Россия,детка(с)
;-)
kochar 23 декабря 2018 | 21:21
"Подарите ему весь мир, и он потребует еще и оберточную бумагу."
Жюльен де Фалкенаре
a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 21:23
Кроме того, чиновник задекларировал три дома, квартиру, девять индивидуальных земельных участков, один легковой и восемь грузовых автомобилей.
И это всего лишь какие-то маловразумительные Клинцы.
alextheterrible 23 декабря 2018 | 21:55
a_buvgrobu: Скромный госчиновник! Государство развитой клептократии!
prostovanya 23 декабря 2018 | 21:25
Ппрезиде-е-ент! Путин! Ау! Куда смотришь, царь-наш батюшка? Да неужто на запад? А внутри вот...
paron 23 декабря 2018 | 21:27
Во сколько один и когорты путинских воров наворовал.Город нищий,зато этот мэр -миллионер.
galina_683 23 декабря 2018 | 21:51
Интересно послушать, как Шкуратов учит детей самоотверженности, нестяжательству, и готовности затянуть ремни ради Родины-матери...
Где-нить есть такой ролик ?