Задекларированный доход главы брянского города Клинцы Олега Шкуратова превышает 66 миллионов рублей

Такие данные опубликованы в Твиттере издания BryanskToday. Ранее сообщалось, что местные чиновники отправили своих детей в Турцию за счет благотворительного фонда имени Карлова. Одну из путевок получила дочь Шкуратова.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что держит ситуацию на контроле. Турецкий город-побратим Демре бесплатно принял 50 детей по договоренности с Фондом имени посла Андрея Карлова. Однако вместо тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей в Турцию отправились дети представителей местной элиты.