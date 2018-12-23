Поисковая операция на шахте в Соликамске завершена
По сообщению МЧС, на поверхность подняты тела всех девяти человек, погибших во время пожара, начавшегося накануне. Трагедия произошла на строящемся стволе рудника «Соликамск-3» «Уралкалия». По факту гибели людей возбуждено дело. Задержаны четверо подозреваемых. Завтра в Пермском крае — день траура.
Комментарии3
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vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 21:12
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pravdatut 23 декабря 2018 | 21:17
Странно, соли полно на поверхности.
prostovanya 23 декабря 2018 | 21:22
Вечная память мужикам. Мужества их близким...
Что тут скажешь, что добавишь...